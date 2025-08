Camboja vai indicar Trump para Prêmio Nobel da Paz, afirma premiê

O Camboja indicará o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Prêmio Nobel da Paz, disse seu vice-primeiro-ministro hoje, após a intervenção direta de Trump na interrupção do recente conflito fronteiriço do país do Sudeste Asiático com a Tailândia.

Questionado por mensagem de texto para confirmar o plano do Camboja de indicar Trump para o prêmio, Sun Chanthol respondeu: "sim".

Falando aos repórteres no início do dia, na capital, Phnom Penh, Chanthol agradeceu a Trump por trazer a paz e disse que ele merecia ser indicado para o prêmio, o prêmio internacional de mais alto nível dado a um indivíduo ou organização por ter feito o máximo para "promover a irmandade entre as nações".