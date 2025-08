Como Moscou pode reagir se Trump interromper venda de petróleo russo para a Índia

"Cortar esse fluxo exigiria um realinhamento maciço dos fluxos comerciais", disse Aldo Spanjer, do BNP Paribas, acrescentando que a oferta global já estava sobrecarregada.

A Índia compra todas as variedades e graus de petróleo russo -- incluindo o Urals dos portos ocidentais, o ESPO e o Sokol do Pacífico e alguns graus do Ártico, de acordo com dados da LSEG.

O Urals seria o mais afetado se a Índia parasse de comprar, já que adquire até 70% do maior grau de exportação da Rússia em volume. O ministro do petróleo da Índia disse que o país pode encontrar um suprimento alternativo.

A Índia precisaria aumentar as importações de petróleo bruto dos EUA e do Oriente Médio ou cortar as operações de refino, o que levaria a um aumento nos preços do diesel, especialmente na Europa, que importa combustível da Índia.

"As refinarias indianas ainda terão dificuldades para substituir a qualidade pesada do petróleo russo e, por isso, podem acabar reduzindo a produção", disse Neil Crosby, da Sparta Commodities.

RENDA EM QUEDA