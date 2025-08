Criança de 2 anos está entre os 28 mortos no ataque russo de ontem em Kiev

Uma criança de dois anos de idade foi encontrada morta nos escombros após o ataque russo com drones e mísseis a Kiev na quinta-feira, disse a primeira-ministra da Ucrânia nesta sexta-feira, elevando o número de mortos para 28, com mais de 150 feridos.

Essa foi a terceira vítima menor a morrer no ataque, no qual a Rússia lançou mais de 300 drones e oito mísseis nas primeiras horas da manhã de quinta-feira. As outras duas tinham seis e 17 anos, afirmou o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak.

O serviço de resgate disse que 16 dos feridos eram crianças, o maior número de crianças feridas em um único ataque à capital da Ucrânia desde que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala há quase três anos e meio.