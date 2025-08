Enviado dos EUA visita operação de ajuda em Gaza criticada pela ONU

As Nações Unidas dizem que mais de 1.000 pessoas foram mortas tentando receber ajuda em Gaza desde que a GHF começou a operar lá em maio, a maioria delas baleada pelas forças israelenses que operam perto das instalações da GHF.

A ONU se recusou a trabalhar com a GHF, que, segundo ela, distribui ajuda de maneiras inerentemente perigosas e que violam os princípios de neutralidade humanitária, contribuindo para a crise de fome em todo o território.

A GHF afirma que ninguém foi morto em seus pontos de distribuição e que está fazendo um trabalho melhor do que a ONU na proteção das entregas de ajuda.

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, que viajou com Witkoff para Gaza na sexta-feira, postou no X uma foto que mostra moradores de Gaza famintos atrás de arame farpado com um pôster da GHF com uma grande bandeira norte-americana onde se lê "100.000.000 de refeições entregues".

"O presidente Trump entende o que está em jogo em Gaza e que alimentar os civis, e não o Hamas, deve ser a prioridade", disse o porta-voz da GHF, Chapin Fay, em um comunicado, acompanhado de imagens de Witkoff com uma blusa de camuflagem cinza, jaqueta à prova de balas e boné de beisebol "Make America Great Again" com o nome de Trump costurado na parte de trás.

"Tivemos a honra de informar sua delegação, compartilhar nossas operações e demonstrar o impacto da entrega de 100 milhões de refeições àqueles que mais precisam delas", disse Fay.