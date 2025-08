EUA limitam visitas oficiais a hotéis de Karachi após relato de ameaça

(Reuters) - Os Estados Unidos limitaram temporariamente as visitas de funcionários do governo a hotéis de alto padrão em Karachi, no Paquistão, depois de receberem uma denúncia de ameaça, informou o Departamento de Estado nesta sexta-feira.

"O Consulado Geral dos EUA em Karachi recebeu um relatório de ameaça dirigida a hotéis de luxo em Karachi", disse o departamento em um alerta de segurança.

"O Consulado Geral dos EUA em Karachi limitou temporariamente as visitas de funcionários oficiais do governo dos EUA a esses hotéis."