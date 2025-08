Haddad diz que objetivo do Brasil continua sendo mais parcerias com EUA

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que o objetivo do Brasil continua sendo mais parcerias com os Estados Unidos, após a imposição de tarifas de 50% pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as exportações de produtos brasileiros aos EUA.

Em entrevista a jornalistas em Brasília, Haddad afirmou que há opção no mercado interno para parte dos produtos que eram enviados aos EUA, e que é possível estreitar os laços entre os dois países "desde que seja bom para os dois lados".

(Reportagem de Fernando Cardoso)