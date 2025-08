Índia está engajada em novas negociações comerciais com EUA, diz fonte do governo indiano

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia está engajada em negociações comerciais com os Estados Unidos, disse uma fonte do governo indiano com conhecimento das discussões nesta sexta-feira, um dia depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou um decreto impondo uma tarifa de 25% sobre as exportações de Nova Délhi.

Trump estabeleceu tarifas de importação muito altas sobre dezenas de parceiros comerciais, incluindo uma tarifa de 35% sobre muitos produtos do Canadá, 50% para o Brasil, 20% para Taiwan e 39% para a Suíça, de acordo com um decreto presidencial.