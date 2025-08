Juíza condena ex-presidente colombiano Álvaro Uribe a 12 anos de prisão domiciliar

A condenação é a mais recente decisão em um julgamento profundamente polarizado, de quase 13 anos de duração, com os apoiadores do político alegando perseguição e seus detratores exigindo justiça.

Uribe, de 73 anos, que governou a Colômbia por dois mandatos consecutivos entre 2002 e 2010, se declarou inocente durante o julgamento. A defesa do ex-presidente anunciou que recorrerá ao Tribunal Superior de Bogotá.

A decisão ocorre antes do início das campanhas para as eleições legislativas e presidenciais de 2026, nas quais um novo Congresso será eleito, assim como o sucessor do esquerdista Gustavo Petro, e nas quais vários aliados do ex-presidente concorrerão.

Isso também pode ter implicações nas relações com os Estados Unidos, principal destino de exportação da Colômbia e seu maior aliado na luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado.

O secretário de Estado Marco Rubio questionou a decisão nesta semana e Petro exigiu respeito à independência do Judiciário, enquanto analistas alertaram para um corte na ajuda de Washington à Colômbia como resposta.

PARAMILITARES