Putin diz esperar que negociações de paz na Ucrânia continuem após prazo de Trump

Em declarações aos repórteres em meio a reunião com o presidente da Belarus, Alexander Lukashenko, no norte da Rússia, Putin disse que as negociações deveriam ser conduzidas "sem câmeras e em uma atmosfera calma".

Ele afirmou que as tropas russas estavam atacando a Ucrânia ao longo de toda a linha de frente e que o ímpeto estava a seu favor, citando o anúncio feito por seu Ministério da Defesa na quinta-feira de que as forças de Moscou haviam capturado a cidade ucraniana de Chasiv Yar após uma batalha de 16 meses.

A Ucrânia negou que Chasiv Yar esteja sob total controle russo.

(Reportagem de Maxim Rodionov)