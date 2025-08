Sofrimento em Gaza impulsiona reconhecimento de Estado Palestino por três aliados de Israel

Os ataques levaram a uma pausa nas críticas públicas a Israel por parte de aliados ocidentais, e os Estados árabes eram difíceis de serem convencidos, mas as discussões continuaram nos bastidores. Macron, Carney e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer se comunicaram regularmente por telefone e mensagens de texto durante junho e julho, de acordo com uma fonte canadense com conhecimento direto dos eventos.

O Canadá temia agir sozinho e o Reino Unido queria garantir que qualquer ação tivesse o máximo impacto, mas Macron foi mais estridente. O alarme aumentava com as imagens de crianças famintas, elevando os temores de que a ofensiva israelense em Gaza, combinada com os ataques de colonos contra palestinos na Cisjordânia, minaria ainda mais qualquer chance de criação de um Estado palestino soberano.

Em 24 de julho, Macron fez um anúncio surpresa de que a França reconheceria um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, em setembro.

Nem o Reino Unido nem o Canadá reagiram imediatamente. Mas a reação relativamente discreta do presidente dos EUA, Donald Trump -- afirmando que a declaração não tinha peso, mas que Macron ainda era um "cara legal" --, trouxe alguma garantia de que as consequências diplomáticas seriam administráveis se outros seguissem o mesmo caminho.

MACRON, STARMER, MERZ E CARNEY

Macron conversou com Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz dois dias depois para discutir uma "rota sustentável para uma solução de dois Estados", de acordo com o porta-voz de Starmer, pouco antes do primeiro-ministro se encontrar com Trump na Escócia.