Trump demite chefe estatística após relatório de emprego mais fraco do que o esperado

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a demissão nesta sexta-feira da comissária do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, Erika L. McEntarfer, após a divulgação de dados de emprego nos EUA mais fracos do que o esperado no mês passado.

McEntarfer foi indicada pelo ex-presidente Joe Biden para ocupar o cargo em 2023 e foi confirmada pelo Senado dos EUA no ano seguinte.

"Precisamos de números precisos sobre empregos. Orientei minha equipe a demitir essa indicada política de Biden, IMEDIATAMENTE. Ela será substituída por alguém muito mais competente e qualificado", disse Trump em uma publicação no Truth Social.