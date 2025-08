Enviado dos EUA diz a famílias de reféns israelenses que trabalha em plano para acabar com guerra de Gaza

Por Emily Rose

JERUSALÉM (Reuters) - O enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio disse neste sábado a famílias dos reféns mantidos pelo grupo militante palestino Hamas que está trabalhando com o governo israelense em um plano que acabará efetivamente com a guerra em Gaza.

Trump fez do fim do conflito uma das prioridades de seu governo, embora as negociações tenham fracassado. Steve Witkoff está visitando Israel enquanto seu governo enfrenta uma pressão crescente sobre a deterioração das condições humanitárias no enclave.