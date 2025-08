Índia manterá importações de petróleo russo apesar das ameaças de Trump, dizem fontes do governo

Por Shivam Patel e Chandni Shah

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia continuará comprando petróleo da Rússia, apesar das ameaças de penalidades do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram à Reuters no sábado duas fontes do governo indiano que não quiseram ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.

Além de uma nova tarifa de 25% sobre as exportações da Índia para os EUA, Trump indicou em uma publicação no Truth Social no mês passado que a Índia enfrentaria penalidades adicionais pelas compras de armas e petróleo da Rússia. Na sexta-feira, Trump disse a repórteres que tinha ouvido que a Índia não compraria mais petróleo da Rússia.