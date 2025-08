Jordânia diz que 2 pessoas armadas foram mortas após "tentativa de infiltração" pela fronteira com Síria

(Reuters) - As Forças Armadas da Jordânia disseram no sábado que suas forças mataram duas pessoas armadas após uma "tentativa frustrada de infiltração" através de sua fronteira com a Síria no dia anterior.

As Forças Armadas da Jordânia não forneceram mais detalhes em sua declaração, mas disseram que o restante do grupo armado foi empurrado de volta para o território sírio.

Os militares da Jordânia frequentemente relatam tentativas de infiltração na fronteira, às vezes para contrabando de drogas.