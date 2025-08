Parada do Orgulho de Amsterdã mistura celebração e protesto em demonstração de solidariedade LGBTQ+

Por Charlotte Van Campenhout e Milan Berckmans

AMSTERDÃ (Reuters) - Cerca de 80 barcos coloridos do orgulho LGBTQ+ navegaram pelos canais de Amsterdã, Patrimônio Mundial da Humanidade, no sábado, no final de uma semana de comemorações na cidade que contrastaram fortemente com as recentes repressões aos direitos LGBTQ+ na Hungria, outro país membro da União Europeia.

Embora a flotilha não seja política, os participantes aproveitaram a ocasião para criticar conflitos ou líderes mundiais por sua posição em relação aos direitos LGBTQ+.