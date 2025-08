Ucrânia afirma ter descoberto grande esquema de corrupção na aquisição de drones

Importantes autoridades europeias disseram a Zelenskiy que a Ucrânia estava colocando em risco sua candidatura à adesão à União Europeia ao restringir os poderes de suas autoridades anticorrupção.

"É importante que as instituições anticorrupção operem de forma independente, e a lei adotada na quinta-feira garante a elas todas as oportunidades para uma verdadeira luta contra a corrupção", escreveu Zelenskiy no sábado, depois de se reunir com os chefes das agências, que o informaram sobre a última investigação.