Ucrânia diz ter atingido instalações petrolíferas e aeródromo militar da Rússia

Por sua vez, a Força Aérea da Ucrânia afirmou ter derrubado 45 dos 53 drones russos lançados em direção ao seu território durante a noite.

Na frente de batalha do leste da Ucrânia, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, as forças russas capturaram o vilarejo de Oleksandro-Kalynove, na região de Donetsk, no sábado.

A Reuters não pôde verificar imediatamente o relato do campo de batalha.

As forças russas agora controlam quase 20% da Ucrânia no leste e no sul do país, após três anos e meio de guerra.

(Por Max Hunder, com reportagem adicional de Alexander Marrow)