Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em cidades do país em protestos contra Moraes e Lula

(Reuters) - Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram em ruas de diversas cidades do país neste domingo em protestos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a favor da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro não compareceu, mas foi colocado ao telefone no ato do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, pelo filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica e não pode sair de casa nos fins de semana e feriado por determinação de Alexandre de Moraes.

"É lógico que ele queria estar aqui...mas eu falei o seguinte: calaram a voz da maior língua da política brasileira, mas reacenderam a chama da esperança e ligaram a voz de milhões de brasileiros em todo o Brasil que estão se manifestando hoje", disse o senador Flávio Bolsonaro a jornalistas.