Mais seis morrem de fome em Gaza, Israel diz que caminhões da ONU fazem entrega de combustível

A Al Qahera News TV, afiliada ao Estado egípcio, disse que dois caminhões carregados com 107 toneladas de diesel estavam prontos para entrar em Gaza, meses depois que Israel restringiu severamente o acesso de ajuda ao enclave, antes de facilitar um pouco, quando a fome começou a se espalhar.

A Cogat, agência militar israelense que coordena a ajuda, afirmou depois que quatro caminhões-tanque com combustível da ONU haviam entrado para ajudar nas operações de hospitais, padarias, cozinhas públicas e outros serviços essenciais.

Não houve confirmação imediata se os dois caminhões de combustível entraram em Gaza vindos do Egito.

O Ministério da Saúde de Gaza afirmou que a escassez de combustível prejudicou gravemente os serviços hospitalares, forçando os médicos a se concentrarem no tratamento apenas de pacientes graves ou feridos.

As entregas de combustível têm sido raras desde março, quando Israel restringiu o fluxo de ajuda para o enclave, no que disse ser uma pressão sobre os militantes do Hamas para que libertassem os reféns restantes que fizeram no ataque a Israel em outubro de 2023.

Israel culpa o Hamas pelo sofrimento em Gaza, mas, em resposta a uma crescente revolta internacional, anunciou medidas na semana passada para permitir que mais ajuda chegue à população, incluindo a interrupção dos combates durante parte do dia em algumas áreas, a aprovação de lançamentos aéreos e o anúncio de rotas protegidas para comboios de ajuda.