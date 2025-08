Papa Leão pede a multidão de jovens católicos para espalhar sua fé

"Queridos jovens... espalhem o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé a todos que encontrarem", disse o papa durante seu sermão no evento.

Leão também lamentou as guerras em curso em Gaza e na Ucrânia em um apelo no final da missa, e pediu aos jovens que ajudem a criar um mundo melhor.

"Estamos com os jovens de Gaza, estamos com os jovens da Ucrânia", declarou o pontífice.

"Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível", disse ele. "Um mundo de fraternidade e amizade, em que os conflitos não são resolvidos com armas, mas com diálogo."

Muitos dos jovens que participaram do evento passaram a noite ao ar livre, no campo, para estarem prontos para a chegada do papa às 7h45 (horário local), diante do calor que deve chegar a 30 graus Celsius mais tarde no domingo.

"É incrível ver como a igreja mundial é grande e quantas pessoas estão aqui ... e (estão) empolgadas para ver o papa", afirmou Rita Piendl, de 19 anos, que veio da Alemanha.