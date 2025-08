Tarifas recentes de Trump não devem ser alteradas, diz representante comercial

(Reuters) - As tarifas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs na semana passada a vários países provavelmente permanecerão em vigor em vez de serem reduzidas como parte das negociações contínuas, disse o representante comercial Jamieson Greer no domingo.

Antes do prazo final de sexta-feira, Trump estabeleceu taxas que incluem imposto de 35% sobre muitos produtos do Canadá, 50% para o Brasil, 25% para a Índia, 20% para Taiwan e 39% para a Suíça, de acordo com decreto presidencial.

Nas negociações comerciais desde que Trump retornou ao cargo, a Casa Branca reduziu algumas taxas em relação aos níveis inicialmente anunciados, incluindo a redução pela metade das taxas de importação estabelecidas na semana passada como parte de um acordo com a União Europeia.