Três de cinco trabalhadores presos na mina El Teniente, da Codelco, são encontrados mortos

SANTIAGO (Reuters) - Três dos cinco trabalhadores presos na mina de cobre El Teniente, da Codelco, foram encontrados mortos, informou a empresa, enquanto as equipes de resgate trabalhavam para abrir as passagens subterrâneas que desabaram durante um forte tremor na semana passada.

Uma pessoa também morreu no momento do incidente na noite de quinta-feira, elevando o número total de mortos para quatro.

A Codelco encontrou o primeiro corpo de trabalhador soterrado no sábado e outros dois no início do domingo.