Alemanha deveria considerar sanções a Israel, diz parlamentar sênior

Os críticos argumentam que a resposta da Alemanha continua excessivamente cautelosa, moldada por um sentimento duradouro de culpa histórica pelo Holocausto e reforçada pelo sentimento pró-Israel em círculos influentes da mídia, enfraquecendo a capacidade coletiva do Ocidente de aplicar uma pressão significativa sobre Israel.

A guerra de Gaza começou quando o Hamas matou mais de 1.200 pessoas e fez 251 reféns em um ataque transfronteiriço no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, de acordo com dados israelenses.

Desde então, a guerra aérea e terrestre de Israel na densamente povoada Gaza já matou mais de 60.000 palestinos, de acordo com autoridades de saúde do enclave. Um número cada vez maior de civis está morrendo de fome e desnutrição, afirmam as autoridades de saúde de Gaza, com imagens de crianças famintas chocando o mundo e intensificando as críticas a Israel por causa de suas restrições à ajuda ao enclave.

Israel culpa o Hamas pelo sofrimento em Gaza, mas, em resposta a um crescente clamor internacional, anunciou medidas na semana passada para permitir que mais ajuda chegue à população, incluindo a interrupção dos combates durante parte do dia em algumas áreas, a aprovação de lançamentos aéreos e o anúncio de rotas protegidas para comboios de ajuda.