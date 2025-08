Codelco encerra esforços de resgate em mina no Chile após cinco trabalhadores serem encontrados mortos

Por Daina Beth Solomon

SANTIAGO (Reuters) - Todos os cinco trabalhadores da mina de cobre El Teniente, no Chile, que ficaram presos em um desmoronamento na semana passada foram encontrados mortos, informou a mineradora Codelco no domingo, enquanto prometia investigar a causa e melhorar as medidas de segurança.

O número total de mortos chegou a seis, incluindo uma pessoa que morreu no momento do acidente na noite de quinta-feira, 70 horas antes de o último trabalhador soterrado ser encontrado.