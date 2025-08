Coreia do Sul começa a remover alto-falantes anti-Coreia do Norte na fronteira

Autoridades sul-coreanas começaram a remover, nesta segunda-feira, os alto-falantes que veiculavam transmissões anti-Coreia do Norte ao longo da fronteira do país, informou o Ministério da Defesa de Seul, conforme o novo governo do presidente Lee Jae Myung busca aliviar as tensões com Pyongyang.

Pouco depois de assumir o cargo, em junho, o governo de Lee desligou as transmissões de propaganda que criticavam o regime norte-coreano, buscando reavivar o diálogo estagnado com sua vizinha.

Mas a Coreia do Norte recentemente rejeitou as aberturas e disse que não tinha interesse em conversar com a Coreia do Sul.