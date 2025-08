Fome aumenta e cemitérios se expandem em al-Fashir, cidade sitiada no Sudão

"O número de pessoas que morrem aumenta a cada dia e os cemitérios estão se expandindo", disse ele.

A guerra entre o Exército sudanês e as RSF eclodiu em abril de 2023, quando os antigos aliados entraram em conflito sobre os planos de integrar suas forças.

As RSF obtiveram ganhos rápidos na região central do Sudão, incluindo a capital Cartum, mas o Exército as empurrou para o oeste este ano, levando a uma intensificação dos combates em al-Fashir.

A queda da cidade daria às RSF o controle de quase todo o Darfur -- uma vasta região que faz fronteira com a Líbia, o Chade, a República Centro-Africana e o Sudão do Sul -- e abriria caminho para o que, segundo analistas, poderia ser a divisão de facto do Sudão.

Sitiados junto com o Exército e seus aliados estão centenas de milhares de residentes de al-Fashir e pessoas deslocadas por ataques anteriores, muitos vivendo em campos que, segundo os monitores, já estão passando fome.

Uma médica, que pediu para não ter seu nome divulgado por motivos de segurança, disse que a fome é um problema ainda maior do que o bombardeio.