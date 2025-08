Governador do Texas ordena prisão de democratas ausentes em votação de redistritamento

Por Julia Harte e Evan Garcia

AUSTIN, Texas (Reuters) - O governador do Texas, Greg Abbott, ordenou que fossem trazidos de volta à capital do Estado parlamentares democratas que haviam deixado o Texas em uma tentativa de impedir a votação de um plano republicano para redesenhar os distritos congressionais do Estado.

O êxodo dos membros democratas do Legislativo do Texas tinha como objetivo negar aos republicanos o quórum necessário para votar o plano de redistritamento, defendido pelo presidente Donald Trump. Ao redesenhar as linhas distritais na esperança de mudar algumas cadeiras atualmente ocupadas pelos democratas, os republicanos pretendem proteger a estreita maioria do partido na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato do próximo ano.