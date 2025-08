Israel decidirá próximos passos em Gaza após fracasso em negociações de cessar-fogo

A Rádio do Exército de Israel informou nesta segunda-feira que o chefe militar Eyal Zamir está cada vez mais frustrado com o que ele descreve como uma falta de clareza estratégica por parte da liderança política, preocupado em ser arrastado para uma guerra de desgaste com militantes do Hamas.

Um porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) se recusou a comentar, mas disse que os militares têm planos em mente.

"Temos diferentes maneiras de combater a organização terrorista, e é isso que o Exército faz", disse o porta-voz, tenente-coronel Nadav Shoshani.

Na terça-feira, o Qatar e o Egito endossaram uma declaração da França e da Arábia Saudita delineando os passos para uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino, que incluiu um apelo ao Hamas para entregar suas armas à Autoridade Palestina, apoiada pelo Ocidente.

O Hamas tem dito repetidamente que não entregará armas. Mas disse aos mediadores estar disposto a abandonar a governança em Gaza em favor de um órgão governamental não partidário, de acordo com três autoridades do Hamas.

O grupo militante islâmico insiste que um arranjo pós-guerra em Gaza deve ser acordado entre os próprios palestinos e não ditado por potências estrangeiras.