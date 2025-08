Kremlin pede cautela com retórica nuclear após ordem de Trump sobre submarinos

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que todos devem ter cuidado com a retórica nuclear, em sua primeira resposta a uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que havia ordenado um reposicionamento dos submarinos nucleares dos EUA.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, minimizou a importância do anúncio feito por Trump na última sexta-feira de que havia ordenado que dois submarinos fossem deslocados para "as regiões apropriadas" em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev sobre o risco de guerra entre os adversários com armas nucleares.