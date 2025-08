Stella Rimington, primeira mulher a chefiar espionagem do Reino Unido, morre aos 90 anos

Ela passou a escrever uma série de romances de espionagem e acredita-se que tenha inspirado a personagem dura, mas brincalhona, da atriz Judi Dench, a espiã fictícia "M" em vários filmes de James Bond.

"Ela morreu cercada por sua amada família e cachorros e se manteve determinada à vida que amava até seu último suspiro", disse uma declaração da família citada pela mídia local.

Rimington recebeu uma das maiores honras do Estado britânico ao ser nomeada dama em 1996.

Ela entrou para o MI5 em 1969 e trabalhou em funções que incluíam contra-subversão e contra-terrorismo. Sob sua liderança, o MI5 assumiu um papel mais proeminente na luta do Reino Unido contra os militantes republicanos irlandeses, de acordo com um perfil publicado no site do MI5.

"Como a primeira chefe mulher declarada de qualquer agência de inteligência do mundo, Dame Stella rompeu barreiras de longa data e foi um exemplo visível da importância da diversidade na liderança", disse o atual diretor-geral do MI5, Ken McCallum, em um comunicado.

Ela levou a agência a adotar uma abordagem mais transparente em seu trabalho, suavizando sua imagem pós-Guerra Fria.