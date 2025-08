Terremoto pode ter danificado base russa de submarinos nucleares

A Reuters não conseguiu verificar a reportagem de forma independente. Não houve resposta imediata do Ministério da Defesa da Rússia, fora do horário comercial, a um pedido de comentário.

Um terremoto de magnitude 8,8 na costa de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, na última quarta-feira, disparando alertas de tsunami em locais tão distantes quanto a Polinésia Francesa e o Chile, e sendo seguido por uma erupção do vulcão mais ativo da península.

A base de submarinos nucleares de Rybachiy, um centro estratégico para a Frota do Pacífico da Rússia, serve como instalação para a manutenção, implantação e operações dos submarinos movidos a energia nuclear do país na região do Pacífico.