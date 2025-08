Tiroteio em Manhattan renova foco em lesões na cabeça em esportes amadores

Tamura, que jogava em uma escola charter de Los Angeles, não havia sido diagnosticado com CTE, que só pode ser confirmada após a morte. O Escritório do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York disse que realizará uma avaliação neuropatológica durante sua autópsia, com resultados previstos para algumas semanas.

Mas as persistentes questões sobre a eficácia das estratégias de rastreamento e gerenciamento de traumas repetidos na cabeça de jovens atletas estão novamente em evidência.

Karissa Niehoff, CEO da Federação Nacional das Associações Estaduais de Escolas de Ensino Médio (NFHS, na sigla em inglês), que supervisiona o futebol americano nas escolas de ensino médio nos EUA, disse que sua organização "não sabe quantas concussões graves são relatadas a cada ano".

"As concussões ocorrem em todas as faixas etárias e em muitas atividades, mas muitas vezes não são relatadas. As que ocorrem em nível escolar podem envolver o relato à enfermeira da escola, ao treinador esportivo ou ao técnico", disse Niehoff.

As concussões são às vezes chamadas de "lesões em flocos de neve", nome que reflete sua natureza única e imprevisível. O monitoramento de alunos-atletas é difícil para organizações como a NFHS, já que as associações estaduais não têm supervisão depois que os alunos se formam.

Um estudo de 2023 do Centro de Estudos sobre CTE da Universidade de Boston que examinou os cérebros de 152 atletas jovens, do ensino médio e universitários -- a maioria deles jogadores de futebol -- que morreram com menos de 30 anos de idade, descobriu que 41% apresentavam sinais de CTE.