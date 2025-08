Ucrânia acusa seis pessoas, incluindo parlamentar, em esquema de aquisição de drones

"Em 2024–2025, um grupo criminoso organizado desviou sistematicamente os fundos alocados pelas autoridades locais para as necessidades de defesa", afirmou a Agência Nacional Anticorrupção em um comunicado, acrescentando que as propinas totalizaram cerca de 30% do valor dos contratos.

O contrato do drone valia US$240.000, com um sobrepreço de cerca de US$80.000, segundo a agência.

O presidente Volodymyr Zelenskiy, que provocou um furor público no mês passado por ter brevemente suprimido a independência de duas agências anticorrupção, elogiou a medida no sábado, depois de se reunir com os chefes das agências.

Além do parlamentar, os acusados na segunda-feira incluem um ex-governador e chefe da administração regional, o chefe da administração militar de uma cidade, o comandante de uma unidade da Guarda Nacional, o diretor e o proprietário de uma fabricante de drones.

O parlamentar foi condenado a dois meses de prisão na segunda-feira, enquanto aguarda o pagamento de fiança equivalente a cerca de US$190.000, informou o tribunal anticorrupção da Ucrânia.

Nenhum dos suspeitos foi identificado. O equipamento era fabricado localmente.