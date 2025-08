Deslizamento de terra envolve vilarejo indiano; ao menos 4 morrem e mais de 50 estão desaparecidos

Os canais de notícias da TV mostraram as águas da enchente e a lama descendo uma montanha e atingindo o vilarejo, varrendo casas e estradas enquanto as pessoas corriam para salvar suas vidas.

O deslizamento de lama atravessou o vilarejo de Dharali, soterrando algumas casas, de acordo com uma atualização em vídeo compartilhada pelo gabinete do ministro-chefe do Estado.

Quatro pessoas morreram e muitas outras foram resgatadas até agora, disse o administrador do distrito de Uttarkashi, Prashant Arya, à mídia local.

"Um enorme deslizamento de terra atingiu o vilarejo de Dharali na área de Kheer Gad, perto de Harsil, provocando um fluxo repentino de detritos e água através do assentamento", disse o Comando Central do Exército Indiano em um post no X.

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências às pessoas afetadas e disse que as equipes estavam fazendo todos os esforços para prestar assistência.

Uttarakhand é propenso a inundações e deslizamentos de terra, que alguns especialistas atribuem às mudanças climáticas.