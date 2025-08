EXCLUSIVO-Putin duvida de força do ultimato de Trump para acabar com guerra, dizem fontes

A determinação de Putin em continuar é motivada por sua crença de que a Rússia está vencendo e pelo ceticismo de que ainda mais sanções dos EUA terão um grande impacto após sucessivas ondas de penalidades econômicas durante 3 anos e meio de guerra, de acordo com três fontes familiarizadas com as discussões no Kremlin.

O líder russo não quer irritar Trump e percebe que pode estar desperdiçando uma chance de melhorar as relações com Washington e o Ocidente, mas seus objetivos de guerra têm precedência, disseram duas das fontes.

O objetivo de Putin é capturar totalmente as regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, que a Rússia reivindicou como suas, e depois falar sobre um acordo de paz, afirmou uma das fontes.

"Se Putin conseguisse ocupar totalmente essas quatro regiões que ele reivindicou para a Rússia, ele poderia afirmar que sua guerra na Ucrânia alcançou seus objetivos", disse James Rodgers, autor do livro "The Return of Russia" (O Retorno da Rússia), a ser lançado em breve.

O atual processo de conversações, no qual os negociadores russos e ucranianos se reuniram três vezes desde maio, foi uma tentativa de Moscou de convencer Trump de que Putin não está rejeitando a paz, disse a primeira fonte, acrescentando que as conversações eram desprovidas de substância real, além das discussões sobre trocas humanitárias.

A Rússia diz que leva a sério um acordo de paz de longo prazo nas negociações, mas que o processo é complicado porque as posições dos dois lados são muito distantes. Na semana passada, Putin descreveu as conversas como positivas.