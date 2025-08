Gabinete israelense pode ordenar tomada total de Gaza

Uma fonte israelense sênior disse à Reuters na segunda-feira que mais força era uma opção após o colapso das negociações indiretas de cessar-fogo com o Hamas.

Tomar todo o território reverteria uma decisão de Israel de 2005 de retirar colonos e militares de Gaza, mantendo o controle sobre suas fronteiras — uma atitude que partidos de direita culpam pela conquista de poder pelo Hamas na região.

No entanto, não ficou claro se uma possível tomada total de Gaza implicaria em uma ocupação prolongada ou em uma operação de curto prazo com o objetivo de desmantelar o Hamas e libertar os reféns.

O governo de coalizão de Israel é considerado um dos mais direitistas de sua história, com o gabinete incluindo partidos que buscam anexar Gaza e a Cisjordânia e incentivar os palestinos a deixarem sua terra natal.

Durante toda a guerra, as forças armadas do país se opuseram à ideia de Israel tentar ocupar totalmente Gaza e estabelecer um governo militar no local, o que exigiria que o país assumisse um governo de longo prazo.

As forças armadas também têm enfrentado problemas de mão de obra à medida que a guerra se arrasta, com os reservistas sendo convocados repetidamente e sobrecarregando as capacidades.