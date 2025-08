Índia acusa UE e EUA de padrão duplo por comércio com Rússia

O Ministério das Relações Exteriores da Índia disse em um comunicado emitido no final da segunda-feira que "é revelador que as mesmas nações que criticam a Índia estejam elas mesmas se entregando ao comércio com a Rússia".

"É injustificado destacar a Índia", declarou o ministério. Disse que a UE realizou 67,5 bilhões de euros (US$78,02 bilhões) em comércio com a Rússia em 2024, incluindo importações recordes de gás natural liquefeito (GNL), atingindo 16,5 milhões de toneladas.

Segundo o comunicado, os Estados Unidos continuam a importar hexafluoreto de urânio russo para uso em seu setor de energia nuclear, paládio, fertilizantes e produtos químicos. O comunicado não forneceu uma fonte para as informações sobre exportação.

A embaixada dos EUA e a delegação da UE em Nova Délhi não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Tanto os Estados Unidos quanto a UE reduziram drasticamente seus laços comerciais com a Rússia desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Em 2021, a Rússia foi o quinto maior parceiro comercial da UE, com uma troca de mercadorias no valor de 258 bilhões de euros, de acordo com a Comissão Europeia, órgão executivo da UE.