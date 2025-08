Jogada de redistritamento do Texas, liderada por Trump, dá início a corrida nacional pelo controle do Congresso

Por Joseph Ax

(Reuters) - A escalada da luta política pelo mapa distrital do Texas está se espalhando por outros Estados do país, desencadeando uma corrida sem precedentes de redistritamento no meio de uma década, com o equilíbrio de poder em Washington em jogo.

A pedido do presidente Donald Trump, os republicanos do Texas propuseram novos distritos congressionais com o objetivo de mudar cinco cadeiras democratas na Câmara dos Deputados dos EUA nas eleições de meio de mandato do próximo ano, distorcendo ainda mais o que já é considerado um mapa profundamente partidário naquele Estado.