Maxwell, sócia de Epstein, se opõe à divulgação de materiais do grande júri

Os advogados do espólio de Epstein disseram que não se posicionaram sobre a possibilidade de divulgação das transcrições.

Um advogado de Annie Farmer, que testemunhou no julgamento de Maxwell e relatou ter sido abusada por Maxwell e Epstein no rancho de Epstein no Novo México quando ela tinha 16 anos, disse que a divulgação das transcrições pode fornecer detalhes adicionais sobre as pessoas que facilitaram o suposto abuso de Epstein.

"O público tem um interesse legítimo em entender o escopo completo dos crimes de Epstein e Maxwell", escreveu a advogada, Sigrid McCawley.

Bradley Edwards, advogado de várias supostas vítimas de Epstein e Maxwell, escreveu em um documento que qualquer divulgação do material do grande júri deveria proteger as identidades das supostas vítimas e que seus advogados deveriam poder revisar o material antes de torná-lo público.

Não está claro se o público tomaria conhecimento de algo novo ou digno de nota caso esse material seja divulgado.

Mais cedo nesta terça-feira, o Departamento de Justiça disse em um processo judicial que grande parte do depoimento de policiais nos procedimentos do grande júri de Maxwell em 2020 foi corroborado pelas vítimas e testemunhas que depuseram publicamente em seu julgamento no ano seguinte.