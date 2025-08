Ministros do STF foram pegos de surpresa por prisão de domiciliar de Bolsonaro, dizem fontes

Por Luciana Magalhaes e Ricardo Brito e Lisandra Paraguassu

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal foi pego de surpresa pela decisão de segunda-feira à noite do ministro Alexandre de Moraes de colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, disseram duas fontes do STF à Reuters, ressaltando a prontidão do ministro em agir por conta própria mesmo em meio à divisão pública e ao aumento das tensões com a Casa Branca.

A ordem veio justamente quando o país se prepara para a entrada em vigor de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros nos EUA a partir de quinta-feira.