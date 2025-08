Operação policial faz apreensão recorde de 103 kg de ouro em Roraima

O motorista, um homem de 30 anos, viajava com a esposa e um bebê.

Os agentes da PRF identificaram inconsistências na documentação da mercadoria apresentada, que não estava no nome do motorista, conforme a nota. Inicialmente havia sido encontrada uma pequena quantidade de ouro e, após uma busca mais aprofundada, as mais de 100 barras de ouro escondidas no painel do veículo foram localizadas.

Segundo a manifestação divulgada, a operação é coordenada pela Casa de Governo que foi instalada pelo Executivo Federal na capital de Roraima que tinha como objetivo, entre outras iniciativas, desarticular o esquema de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, a maior área indígena do Brasil.