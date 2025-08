Trump diz que se reunirá com Xi se acordo comercial for fechado

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Washington está próximo de um acordo comercial com a China e que se reunirá com o presidente chinês, Xi Jinping, antes do fim do ano se um acordo for fechado.

"Ele pediu uma reunião, e é muito provável que eu acabe tendo uma reunião antes do fim do ano, se chegarmos a um acordo. Se não chegarmos a um acordo, não terei uma reunião", disse Trump em uma entrevista à CNBC, referindo-se a Xi.

"Estamos chegando muito perto de um acordo. Estamos nos dando muito bem com a China."