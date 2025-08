UE ainda espera turbulência nas relações comerciais com EUA

Por Jan Strupczewski e Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia ainda espera turbulências nas relações comerciais com os Estados Unidos, mas acredita ter uma boa apólice de seguro graças a um acordo-quadro que cobre a maioria dos produtos exportados para os EUA com uma tarifa máxima de 15%, disse uma autoridade da UE.

Com as novas tarifas previstas para entrar em vigor em alguns dias, o bloco de 27 nações, que é o maior parceiro comercial dos EUA, ainda está aguardando decretos do presidente norte-americano, Donald Trump, que reduziriam a tarifa de alguns produtos, incluindo carros e peças automotivas, para a taxa acordada de 15%.