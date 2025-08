Aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, reabre após pouso de emergência

LONDRES (Reuters) - O Aeroporto de Birmingham reabriu sua única pista nesta quarta-feira, mais de seis horas após uma pequena aeronave fazer um pouso de emergência devido a uma falha no trem de pouso, deixando uma pessoa com ferimentos leves.

O Aeroporto de Birmingham informou em um comunicado que suas operações foram retomadas após o incidente com a aeronave.

A Woodgate Aviation, empresa de fretamento particular com sede no Aeroporto Internacional de Belfast e proprietária do avião Beech B200 Super King Air, disse em um comunicado que o "trem de pouso principal entrou em colapso ao aterrissar".