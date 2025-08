Trump elogia progresso nas negociações com Rússia, mas Casa Branca diz que sanções secundárias seguem planejadas

Por Andrea Shalal e Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que seu enviado especial Steve Witkoff havia feito "grandes progressos" em sua reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto Washington continuava seus preparativos para impor sanções secundárias na sexta-feira.

Trump, em uma postagem no Truth Social, disse que havia informado alguns aliados europeus sobre a reunião de Witkoff com Putin, que se concentrou em acabar com a guerra de 3 anos e meio que começou com a invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022.