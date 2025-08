Chefe militar israelense resiste à expansão da guerra em Gaza, dizem fontes

Há 50 reféns que ainda estão sendo mantidos em Gaza, dos quais acredita-se que pelo menos 20 estejam vivos. Vídeos divulgados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, outro grupo militante em Gaza, na semana passada, mostrando dois reféns extremamente magros, provocaram a condenação internacional.

Cerca de 200 palestinos morreram de fome em Gaza desde o início da guerra, cerca de metade deles crianças, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Nesta quarta-feira, mais de 20 pessoas morreram quando um caminhão que supostamente transportava alimentos tombou ao ser cercado por uma multidão desesperada, segundo autoridades de saúde locais.

Há uma intensa pressão internacional por um cessar-fogo para aliviar a fome e as condições terríveis em Gaza e para que o Hamas liberte os reféns. As últimas negociações de cessar-fogo no Catar fracassaram no mês passado. O Hamas insiste que qualquer acordo deve levar a um fim permanente da guerra, enquanto Israel acusa o grupo de falta de sinceridade em relação ao abandono do poder após a guerra e que deve ser derrotado.

Uma expansão da ofensiva militar em áreas densamente povoadas provavelmente seria devastadora. Muitos dos 2 milhões de palestinos de Gaza estão vivendo em acampamentos de barracas no sul do território, deslocados por 22 meses de bombardeios.

"Para onde iremos?", disse Tamer Al-Burai, um palestino desalojado que vive na periferia de Deir Al Balah, na região central de Gaza.

"As pessoas devem pular no mar se os tanques chegarem, ou esperar para morrer sob os escombros de suas casas? Queremos o fim dessa guerra, já chega, já chega", afirmou ele à Reuters por telefone.