Decreto de Trump que reduz tarifas sobre carros da UE ainda deve demorar alguns dias, diz fonte

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia provavelmente ainda terá de esperar mais alguns dias por um decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prevendo a redução das tarifas sobre as importações de carros e peças automotivas europeias, disse uma fonte familiarizada com as negociações entre a UE e os EUA.

Isso significa, explica a fonte, que os consumidores norte-americanos continuarão a ver tarifas de 27,5% aplicadas às importações de carros, incluindo veículos BMW e Mercedes-Benz, de fabricação alemã, e os veículos Volvo, de fabricação sueca, em vez da taxa de 15% que Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acertaram na Escócia.

A taxa só será reduzida quando Trump emitir um decreto legalmente vinculante.