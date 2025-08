Enviado dos EUA se reúne com Putin enquanto prazo para sanções de Trump se aproxima

Por Gleb Bryanski e Mark Trevelyan

MOSCOU (Reuters) - O enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff conversou com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, nesta quarta-feira, dois dias antes do fim do prazo estabelecido pelo presidente Donald Trump para a Rússia concordar com a paz na Ucrânia ou enfrentará novas sanções.

Witkoff voou para Moscou em uma missão de última hora para buscar um avanço na guerra de 3 anos e meio que começou com a invasão em grande escala da Rússia. A TV estatal russa mostrou um breve trecho dele apertando a mão de Putin no início da reunião.