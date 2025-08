Incidente com atirador em base do Exército dos EUA no Estado da Geórgia tem vítimas

(Reuters) - Um incidente com um atirador ativo na base do Exército dos EUA de Fort Stewart, no Estado da Geórgia, resultou em vítimas, segundo as autoridades, e a base foi colocada em isolamento.

"A instalação foi fechada às 11h04 (horário local) e a agentes de segurança estão no local", disse, o Fort Stewart em um post no Facebook, acrescentando que o incidente ocorria na área da 2ª Equipe de Combate da Brigada Blindada e que foram registradas vítimas.

Não havia mais informações disponíveis de imediato, incluindo o número de vítimas e sua gravidade. Um porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de Liberty disse que a agência estava ajudando na resposta em Fort Stewart, mas encaminhou todas as perguntas ao Exército dos EUA.