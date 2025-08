Geórgia condena jornalista por dar tapa em chefe de polícia

Um vídeo do incidente, publicado pela mídia georgiana, mostra-a envolvida em uma conversa acalorada com o chefe de polícia, Irakli Dgebuadze, antes de lhe dar um leve tapa no rosto.

Defensores da jornalista afirmam que o incidente não foi grave o suficiente para constituir agressão de acordo com a lei da Geórgia.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova York, chamou a sentença de "ultrajante".

Nesta semana, no tribunal, Amaglobeli chamou as acusações de "maliciosas" e "insultantes", de acordo com a mídia georgiana.

Inesperadamente nesta quarta-feira, o juiz rebaixou a acusação de agressão a policial para uso de violência contra protetor da ordem pública, o que acarreta sentença mais leve.

Antes considerado um dos Estados sucessores da União Soviética mais democráticos após conquistar a independência em 1991, a Geórgia tem passado por agitações durante mais de um ano de protestos contra o partido governista Sonho Georgiano,que, segundo críticos, está conduzindo o país em uma direção autoritária e pró-Rússia.